Шпионы показали BMW X1 нового поколения

BMW тестирует не просто новый X1, а его высокопроизводительную версию M35i xDrive.





На данный момент известно, что BMW X1 M35i xDrive не будет полноценной спортивной моделью M. Это ориентированный на высокую производительность кроссовер со всем необходимым оборудованием M Performance.





BMW X1 нового поколения построен на модернизированной платформе UKL/FAAR, которая лежит в основе всех новых компактных моделей BMW и MINI, в том числе нового 2-Series Active Tourer.













Ожидается, что флагманский X1 M35i получит четырехцилиндровый 2,0 л турбодвигатель, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартным будет полный привод xDrive AWD.





У BMW X1 M35i xDrive будут более мощная тормозная система, более жесткая подвеска и другая настойка рулевого управления.













Как мы уже говорили, BMW X1 нового поколения появится в первой половине 2022 года. Цена на него еще не объявлены.











