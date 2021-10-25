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АвтоМото
Новости
25 октября 21, 11:30
Шпионы показали BMW X1 нового поколения
BMW X1 M35i xDrive
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Фотошпионы заметили во время дорожных тестов и во время тестов на треке кроссовер BMW X1 нового поколения. Его продажи начнутся в первой половине 2022 года.
BMW тестирует не просто новый X1, а его высокопроизводительную версию M35i xDrive.

На данный момент известно, что BMW X1 M35i xDrive не будет полноценной спортивной моделью M. Это ориентированный на высокую производительность кроссовер со всем необходимым оборудованием M Performance.

BMW X1 нового поколения построен на модернизированной платформе UKL/FAAR, которая лежит в основе всех новых компактных моделей BMW и MINI, в том числе нового 2-Series Active Tourer.



Ожидается, что флагманский X1 M35i получит четырехцилиндровый 2,0 л турбодвигатель, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартным будет полный привод xDrive AWD.

У BMW X1 M35i xDrive будут более мощная тормозная система, более жесткая подвеска и другая настойка рулевого управления.



Как мы уже говорили, BMW X1 нового поколения появится в первой половине 2022 года. Цена на него еще не объявлены.



Источник: https://gazetavv.com/
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