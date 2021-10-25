Какой штраф грозит водителю за непристегнутый ремень

За такое нарушение водителю придется заплатить штраф.





Использование ремней безопасности является обязательным как для водителя, так и для пассажиров. Если пассажир не согласен с этим правилом, водитель должен отказаться от движения.









Игнорирование ремней безопасности наказуемо штрафом в 510 гривен, согласно ч. 5 ст. 121 КУоАП.







