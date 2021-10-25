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АвтоМото
Новости
25 октября 21, 11:28
Какой штраф грозит водителю за непристегнутый ремень
ремень безопасности
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Порой серьезные аварии на дорогах происходят из-за простого, на первый взгляд, нарушения - непристегнутого ремня безопасности.
За такое нарушение водителю придется заплатить штраф.

Использование ремней безопасности является обязательным как для водителя, так и для пассажиров. Если пассажир не согласен с этим правилом, водитель должен отказаться от движения. 


Игнорирование ремней безопасности наказуемо штрафом в 510 гривен, согласно ч. 5 ст. 121 КУоАП.


Источник: https://sud.ua/
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