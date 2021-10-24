Renault представляет в Украине обновленный Koleos
- Цена стартует от 648 900 грн*.
- Мощный бензиновый двигатель 171 л.с. в сочетании с коробкой CVT X-Tronic по привлекательной цене.
- Доступна версия 4х2.
- 100% LED-освещение.
- Система контроля движения при спуске (HDC) доступна в версии 4х4.
С 1 ноября 2021 в официальной дилерской сети Renault начинаются продажи обновленной модели Koleos стоимостью от 648 900 грн*.
Обновленный Koleos – топкроссовер Renault, который захватывает с первого взгляда! Этот автомобиль – динамическое сочетание стиля и передовых технологий, созданный, чтобы чувствовать себя безопасно и непринужденно в любых условиях.
Солидные пропорции, четкие линии, светодиодная оптика, большие выразительные колеса – яркие признаки автомобиля премиального класса. Наличие хромированных зеркал, фирменные дневные ходовые огни и удлиненные задние фары создают уникальный стиль обновленного Renault Koleos.
Технологичность
Обновленный Renault Koleos имеет новую фирменную подсветку передних и задних фонарей с использованием 100% светодиодной технологии. Светодиодные передние фонари обеспечивают на 25% лучшие показатели освещенности, чем галогенные фары, одновременно снижая потребление энергии на 10%. В светодиодные задние 3D фонари встроены динамические указатели поворота.
Невероятное удобство – девиз обновленного Renault Koleos, который дарит комфорт всем присутствующим в салоне, как водителю, так и пассажирам, благодаря:
- интеллектуальной системе полного привода 4х4i;
- персональному планшету: мультимедийная система R Link2 с сенсорным экраном в 7”/8.7”;
- поддержке технологий репликации смартфона;
- премиальной аудиосистеме BOSE ®;
- электроприводу открытия-закрытия двери багажника;
- контурной подсветке салона (5 вариантов цвета);
- системе помощи водителю (контроль рядности, контроль «слепых зон», автоматическое переключение света дальний ближний, автоматическая помощь при парковке);
- возможности кастомизации бортового компьютера (изменение стиля изображения и цвета).
Внедорожные качества
Обновленный Renault Koleos готов к любым испытаниям! Улучшенная автоматическая трансмиссия, интеллектуальная система полного привода и независимая подвеска позволяет владельцу не беспокоиться о качестве дорожного покрытия.
Благодаря удобным режимам работы 2WD, AUTO или 4WD LOCK каждый водитель может покорить бездорожья. Renault Koleos готов к вызовам и демонстрирует удивительную способность передвигаться в условиях несовершенных дорог и каменистого ландшафта. А горючее можно сэкономить, переключившись на режим 2WD.
Коробка передач CVT X-Tronic
Адаптивная трансмиссия CVT X-Tronic похожа на классический автомат, потому что имитирует ступенчатые переключения. Однако переход с одной передачи на другую осуществляется спокойно и незаметно. Такие возможности идеально подходят для передвижения на обновленном Renault Koleos по городу: разгон или быстрая смена скорости состоится максимально плавно. Водителю доступны 7 «виртуальных» передач, позволяет выбрать оптимальный вариант для экономии топлива.
Комфорт
Что касается цветов и материалов, то обновленный Koleos имеет новый кожаный салон. Новая кожаная обивка Riviera Camel, которая доступна с уровня комплектации Intense, также предлагается со вставками из коричневого дерева на дверных панелях и на приборной панели для настоящего ощущения изысканности в салоне Koleos. Предлагается также высококачественная обивка сидений из кожи Nappa в двух цветах вместе со стильными подголовниками повышенной комфортности.
Для всех путешествующих внутри салона Koleos будет просторно и комфортно благодаря:
- широким углам открывания дверей;
- вентилируемым передним кожаным сиденьям;
- регулировке длины подушки передних сидений;
- регулировке угла наклона спинки задних сидений;
- обогреву задних боковых сидений, лобового стекла и руля;
- системе Easy Break (задний ряд сидений складывается одним движением почти в ровный пол);
- отличным углам прохождения препятствий.
Мощный бензиновый двигатель
Обновленный Koleos оснащен мощным бензиновым двигателем 171 л.с., обеспечивает значительный крутящий момент 233 Нм при 6000 об / мин и демонстрирует высокую производительность и экономию горючего.
Автомобиль Renault Koleos собирается в городе Пусан (Южная Корея).
Источник: https://www.autocentre.ua/