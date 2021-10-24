Renault представляет в Украине обновленный Koleos

- Цена стартует от 648 900 грн*.

- Мощный бензиновый двигатель 171 л.с. в сочетании с коробкой CVT X-Tronic по привлекательной цене.

- Доступна версия 4х2.

- 100% LED-освещение.

- Система контроля движения при спуске (HDC) доступна в версии 4х4.





С 1 ноября 2021 в официальной дилерской сети Renault начинаются продажи обновленной модели Koleos стоимостью от 648 900 грн*.





Обновленный Koleos – топкроссовер Renault, который захватывает с первого взгляда! Этот автомобиль – динамическое сочетание стиля и передовых технологий, созданный, чтобы чувствовать себя безопасно и непринужденно в любых условиях.





Солидные пропорции, четкие линии, светодиодная оптика, большие выразительные колеса – яркие признаки автомобиля премиального класса. Наличие хромированных зеркал, фирменные дневные ходовые огни и удлиненные задние фары создают уникальный стиль обновленного Renault Koleos.













Технологичность





Обновленный Renault Koleos имеет новую фирменную подсветку передних и задних фонарей с использованием 100% светодиодной технологии. Светодиодные передние фонари обеспечивают на 25% лучшие показатели освещенности, чем галогенные фары, одновременно снижая потребление энергии на 10%. В светодиодные задние 3D фонари встроены динамические указатели поворота.





Невероятное удобство – девиз обновленного Renault Koleos, который дарит комфорт всем присутствующим в салоне, как водителю, так и пассажирам, благодаря:





- интеллектуальной системе полного привода 4х4i;

- персональному планшету: мультимедийная система R Link2 с сенсорным экраном в 7”/8.7”;

- поддержке технологий репликации смартфона;

- премиальной аудиосистеме BOSE ®;

- электроприводу открытия-закрытия двери багажника;

- контурной подсветке салона (5 вариантов цвета);

- системе помощи водителю (контроль рядности, контроль «слепых зон», автоматическое переключение света дальний ближний, автоматическая помощь при парковке);

- возможности кастомизации бортового компьютера (изменение стиля изображения и цвета).













Внедорожные качества





Обновленный Renault Koleos готов к любым испытаниям! Улучшенная автоматическая трансмиссия, интеллектуальная система полного привода и независимая подвеска позволяет владельцу не беспокоиться о качестве дорожного покрытия.





Благодаря удобным режимам работы 2WD, AUTO или 4WD LOCK каждый водитель может покорить бездорожья. Renault Koleos готов к вызовам и демонстрирует удивительную способность передвигаться в условиях несовершенных дорог и каменистого ландшафта. А горючее можно сэкономить, переключившись на режим 2WD.













Коробка передач CVT X-Tronic





Адаптивная трансмиссия CVT X-Tronic похожа на классический автомат, потому что имитирует ступенчатые переключения. Однако переход с одной передачи на другую осуществляется спокойно и незаметно. Такие возможности идеально подходят для передвижения на обновленном Renault Koleos по городу: разгон или быстрая смена скорости состоится максимально плавно. Водителю доступны 7 «виртуальных» передач, позволяет выбрать оптимальный вариант для экономии топлива.





Комфорт





Что касается цветов и материалов, то обновленный Koleos имеет новый кожаный салон. Новая кожаная обивка Riviera Camel, которая доступна с уровня комплектации Intense, также предлагается со вставками из коричневого дерева на дверных панелях и на приборной панели для настоящего ощущения изысканности в салоне Koleos. Предлагается также высококачественная обивка сидений из кожи Nappa в двух цветах вместе со стильными подголовниками повышенной комфортности.













Для всех путешествующих внутри салона Koleos будет просторно и комфортно благодаря:





- широким углам открывания дверей;

- вентилируемым передним кожаным сиденьям;

- регулировке длины подушки передних сидений;

- регулировке угла наклона спинки задних сидений;

- обогреву задних боковых сидений, лобового стекла и руля;

- системе Easy Break (задний ряд сидений складывается одним движением почти в ровный пол);

- отличным углам прохождения препятствий.





Мощный бензиновый двигатель





Обновленный Koleos оснащен мощным бензиновым двигателем 171 л.с., обеспечивает значительный крутящий момент 233 Нм при 6000 об / мин и демонстрирует высокую производительность и экономию горючего.





Автомобиль Renault Koleos собирается в городе Пусан (Южная Корея).



