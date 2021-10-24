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АвтоМото
Новости
24 октября 21, 12:44
Mercedes-Benz готовит конкурента Tesla Model X и BMW iX
Mercedes-Benz EQE
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Компания Mercedes-Benz готовит к выходу новый полностью электрический кроссовер, который составит конкуренцию BMW iX и Tesla Model X.
Новинка получит дизайн в стиле других электрокаров марки — кроссовера EQC и седана EQS из-за чего EQE получит округлые и гладкие формы, а также характерную радиаторную решётку.

Предполагается, что новый Mercedes-Benz EQE будет построен на платформе EVA2, благодаря чему получит примерно тот же запас хода, что и его «старшие братья» — до 650 километров.

Также ожидается, что новинка получит широкий набор силовых установок, включая версии AMG. При этом базовым вариантом станет 288-сильный электромотор с 530 Нм крутящего момента.

Отметим, что современные технологии Mercedes-Benz позволят кроссоверу заряжаться до 100% за 32 минуты. Разумеется, для этого необходимо будет воспользоваться зарядкой на 170 кВт.

При этом от бытовой сети кроссовер будет заряжаться примерно 8,5 часов. По предварительным данным, новый Mercedes-Benz EQE поступит в продажу в 2023 году.

Источник: https://newsyou.info/
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