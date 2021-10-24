Mercedes-Benz готовит конкурента Tesla Model X и BMW iX

Новинка получит дизайн в стиле других электрокаров марки — кроссовера EQC и седана EQS из-за чего EQE получит округлые и гладкие формы, а также характерную радиаторную решётку.





Предполагается, что новый Mercedes-Benz EQE будет построен на платформе EVA2, благодаря чему получит примерно тот же запас хода, что и его «старшие братья» — до 650 километров.





Также ожидается, что новинка получит широкий набор силовых установок, включая версии AMG. При этом базовым вариантом станет 288-сильный электромотор с 530 Нм крутящего момента.





Отметим, что современные технологии Mercedes-Benz позволят кроссоверу заряжаться до 100% за 32 минуты. Разумеется, для этого необходимо будет воспользоваться зарядкой на 170 кВт.





При этом от бытовой сети кроссовер будет заряжаться примерно 8,5 часов. По предварительным данным, новый Mercedes-Benz EQE поступит в продажу в 2023 году.



