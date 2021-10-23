Супермини Alfa Romeo MiTo могут возродить

За это время с конвейера завода Fiat Mirafiori сошло 265 000 экземпляров. Теперь французский журнал L'Automobile размышляет о возвращении MiTo в группу Stellantis.





Одно можно сказать наверняка: Stellantis имеет так называемую «общую модульную платформу», которая используется, например, в Opel Corsa и Peugeot 208. Их электрические ответвления также основаны на CMP.





В то же время Lancia планирует выпустить новый Ypsilon к 2024 году, а новый босс Alfa Imperato обещает выход новинок каждый год. Новый внедорожник Tonale будет запущен ниже Stelvio в середине 2022 года, а к 2027 году бренд Alfa Romeo должен стать полностью электрическим.





L'Automobile, в свою очередь, ссылается на французский портал Challenges: там говорится, что Alfa Romeo нацелена на ежегодные продажи 200 000 автомобилей. Новый MiTo (название состоит из «Milano» и «Torino») может окупиться, если Alfa и Lancia объединят усилия. В этом контексте обсуждается и новый Fiat Punto.





По данным французской газеты, будущие маленькие итальянские автомобили еще не получат новую платформу STLA Small, которая появится на рынке не раньше 2026 года. Таким образом, Neo-MiTo по-прежнему может быть доступен как с бензиновым двигателем (однако микрогибридизация кажется возможной)мощностью 100 и 130 л.с., возможно, даже 155 л.с.. Кроме того среди плюсов появится шикарный дизайн и спортивный вид. Конечно, к ним присоединится электрический MiTo. Подобно новому Fiat Punto, новый малолитражный автомобиль от Alfa также может быть запущен в 2023 году. Оба исключительно как пятидверные.





Будет ли это так? С одной стороны, техническая реализация не была бы слишком сложной, и Stellantis могла бы больше зарабатывать на маленьком автомобиле, масштабируя его. С другой стороны, платформе CMP в 2023 году уже исполнилось пять лет. Но VW также много лет разрабатывает свою платформу MQB.



