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22 октября 21, 14:33
Бензин и автогаз дорожают: сколько стоит топливо на АЗС
бензин
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Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 3 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".



По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,17 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 - 31,04 гривен за литр (+0,05 гривен), на дизельное топливо - 29,89 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 18,38 гривен за литр (+0,03 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:



Напомним, правительство ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 11 октября. Расчетные цены для бензина повышены на 1,07 гривен с 26,50 гривен до 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,12 гривен с 23,23 гривен до 24,35 гривен за литр.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,57 гривен за литр, дизельного топлива - 31,35 гривен за литр.

Источник: https://www.rbc.ua/
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