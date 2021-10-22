Еще 17 камер будут фиксировать нарушения ПДД

В четырех областях Украины начинают работать еще 17 комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в пятницу, 22 октября.





"С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - сказано в сообщении.





Всего на украинских дорогах теперь будут работать 218 камер автоматической фиксации ПДД. С картой их размещения можно ознакомиться на сайте МВД.





За время работы систем автофиксации ПДД украинцы заплатили более 400 млн гривен штрафов.





"В настоящее время почти 2,5 миллиона постановлений вынесено по системе автоматической фиксации. И больше 400 миллионов гривен сейчас уже взыскано (по этим постановлениям - ред.)", - добавил Билошицкий.





При этом более 80% граждан, привлеченных к ответственности, оплачивают штраф в первые десять дней, так как в случае оплаты штрафа в первые 10 дней можно внести только половину суммы.



