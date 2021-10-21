Представлена ​​новая вариация Nissan X-Trail

Новая модификация получила название ST + и оснащается системой кругового обзора с функцией отслеживания объектов в автоматическом режиме. На автомобиле установлены датчики парковки, колесные диски размером 18 дюймов и система спутниковой навигации.





В салоне машины есть 7-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса. Моторная линейка автомобиля включает в себя два бензиновых двигателя, которые выдают 142 и 169 лошадиных сил.



















