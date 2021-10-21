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АвтоМото
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21 октября 21, 11:22
Представлена ​​новая вариация Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
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Автоконцерн Nissan представил новый вариант исполнения кроссовера X-Trail в Австралии.
Новая модификация получила название ST + и оснащается системой кругового обзора с функцией отслеживания объектов в автоматическом режиме. На автомобиле установлены датчики парковки, колесные диски размером 18 дюймов и система спутниковой навигации.

В салоне машины есть 7-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса. Моторная линейка автомобиля включает в себя два бензиновых двигателя, которые выдают 142 и 169 лошадиных сил.





Источник: https://mashyna.com.ua/
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