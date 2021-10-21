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АвтоМото
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21 октября 21, 10:25
Запорожский автозавод выпустит кроссовер Одесса
ЗАЗ Одесса - FAW Besturn T77
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С конвейера ЗАЗ Одесса сойдет уже в конце 2022 года.
На Запорожском автозаводе готовятся к производству нового кроссовера под названием Одесса. Новая модель будет местной адаптацией автомобиля китайской компании FAW, сообщает издание Car.

Основа для ЗАЗ Одесса - FAW Besturn T77.

Транспортное средство буде иметь современный стильный дизайн.

Впереди авто украсит массивная решетка радиатора. Машина получит полностью светодиодное освещение, а также колеса диаметром от 17 до 19 дюймов.

В салоне Одессы разместят цифровой электронный щиток приборов, мультимедийную систему с Apple Carplay и Android Auto.

Автомобиль оснастят камерами кругового обзора, панорамной крышей, также будет установлен двухзонный климат-контроль.

Кроссовер получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. Разработчики установят 6-ступенчатую МКПП или 7-ступенчатый "робот".

Цена автомобиля составит примерно 550-700 тысяч гривен. С конвейера ЗАЗ Одесса сойдет уже в конце 2022 года.







Источник: https://korrespondent.net/
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