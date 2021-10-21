Запорожский автозавод выпустит кроссовер Одесса

На Запорожском автозаводе готовятся к производству нового кроссовера под названием Одесса. Новая модель будет местной адаптацией автомобиля китайской компании FAW, сообщает издание Car.





Основа для ЗАЗ Одесса - FAW Besturn T77.





Транспортное средство буде иметь современный стильный дизайн.





Впереди авто украсит массивная решетка радиатора. Машина получит полностью светодиодное освещение, а также колеса диаметром от 17 до 19 дюймов.





В салоне Одессы разместят цифровой электронный щиток приборов, мультимедийную систему с Apple Carplay и Android Auto.





Автомобиль оснастят камерами кругового обзора, панорамной крышей, также будет установлен двухзонный климат-контроль.





Кроссовер получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. Разработчики установят 6-ступенчатую МКПП или 7-ступенчатый "робот".





Цена автомобиля составит примерно 550-700 тысяч гривен. С конвейера ЗАЗ Одесса сойдет уже в конце 2022 года.



























