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АвтоМото
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20 октября 21, 12:17
На дорогах Украины появились необычные радары
радар
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В Харьковской области установили два интерактивных радара, которые измеряют скорость автомобилей. Об этом в Facebook сообщили правоохранители.
Интерактивный радар оборудован датчиком движения, солнечной батареей и экраном. Если водитель едет менее 50 км/ч, то скорость на экране будет отображаться зеленым цветом, если больше – красным.

По замыслу полиции, интерактивные радары должны дисциплинировать водителей, отражая реальную скорость автомобилей на конкретном участке дороги. Эти устройства психологически действуют на водителей, благодаря чему они уменьшают скорость.

Такие устройства будут ставить на участках дорог, где часто происходят ДТП, возле детских садиков, школ, возле пешеходных переходов. Ожидается, что благодаря интерактивным радарам станет меньше ДТП, которые происходят из-за того, что водители нарушают скоростной режим.

Напомним, что с июня 2020 года в Украине за соблюдением водителями скоростного режима следят камеры автофиксации нарушений ПДД. За год их использования стало меньше ДТП со смертельным исходом.

Источник: https://auto.today.ua/
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