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АвтоМото
Новости
20 октября 21, 11:28
Дизельгейт: Opel заплатил штраф в 65 млн евро
Opel
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Автопроизводитель избежал суда по обвинению в манипуляциях с занижением вредных выхлопов, однако выплатил штраф.
Немецкий производитель автомобилей Opel выплатил штраф в размере 64,8 млн евро в связи с дизельным скандалом. Об этом стало известно в среду, 20 октября.

Штраф наложила прокуратура Франкфурта в связи с тем, что часть дизельных моделей Opel выбрасывает значительно более высокие концентрации вредных веществ, чем автоконцерн задекларировал в Федеральном автотранспортном ведомстве Германии (KBA).

Таким образом, расследование, которое в 2018 году привело к масштабным обыскам в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме и на заводе комплектующих в Кайзерслаутерне, завершено. С компании снято подозрение в манипуляциях с уровнем вредных выхлопов, и суд над лицами, предположительно несущими ответственность за занижение этих показателей, как это произошло в случае с Volkswagen, проводиться не будет. Эту информацию накануне подтвердили  новостному агентству dpa в прокуратуре Франкфурта.

Франкфуртские следователи считают доказанным, что Opel нарушил требования KBA к документации в процессе утверждения нескольких типов дизельных двигателей. В октябре 2018 года автотранспортное ведомство распорядилось отозвать 96 тысяч дизельных автомобилей Opel во всем мире, при этом около 32 тысячи из них – в Германии. Речь шла о моделях Insignia, Cascada и Zafira, произведенных с 2013 по 2016 годы.

На этих автомобилях были "выявлены недопустимые выключающие устройства", которые являются причиной повышенных выбросов оксидов азота. Если температура воздуха опускалась ниже +17 градусов Цельсия, система контроля за выхлопами начинала работать менее эффективно, указали в ведомстве.

Opel ответил на это обновлением программного обеспечения, продолжив настаивать на том, что не устанавливал устройства, ухудшающие фильтрацию выхлопных газов. Так называемые "тепловые окна" служат для защиты моторов, утверждал автопроизводитель.

Напомним, в сентябре 2015 года разразился дизельный скандал вокруг немецкого автоконцерна Volkswagen. В итоге производитель автомобилей был вынужден признать, что на некоторые дизельные моторы устанавливалось специальное программное обеспечение, занижающее показатели вредных выхлопов. После того как о махинациях концерна стало известно общественности, VW пришлось выплатить обманутым клиентам миллиардные компенсации. В июне 2021 года в Volkswagen сообщили, что четыре бывших топ-менеджера, виновные в занижении показателей, выплатят компании компенсацию в размере 288 млн евро.

Источник: https://korrespondent.net/
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