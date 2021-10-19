Новое поколение Audi R8 выйдет на рынок только в 2023 году

В последние годы популярность модели в Европе снижается, а новая генерация, вопреки ожиданиям, появится только в 2023 году.





По информации немецкого Autobild, это будет совершенно новый автомобиль, который может получить гибридную установку на базе 4,0-литрового битурбомотора V8 от Lamborghini Urus, отдача которой будет достигать 700 лошадиных сил.





Немецкие журналисты озвучивают и вторую версию: со сменой поколения R8 станет полностью электрическим, и это предположение звучит логично на фоне ужесточения экологических норм и требований к автопроизводителям в Европе. Однако у Audi уже был опыт выпуска батарейного R8 e-Tron в 2015 году, и особой популярностью он не пользовался.





Причиной коммерческого провала R8 e-Tron стал дорогой аккумулятор — электрокар продавали за миллион долларов, так что за полгода удалось реализовать всего около сотни экземпляров. Теперь же производство батарей вышло на новый уровень, и, вероятно, Audi сможет создать спортивный электромобиль с конкурентоспособным ценником.



