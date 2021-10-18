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18 октября 21, 17:13
Цены на бензин в рознице 18 октября продолжили рост
бензин
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В период с 13 по 18 октября цены на бензины и дизельное топливо в общенациональных и региональных сетях АЗС продолжили рост.
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на BVS бензин марки А-92 и дизтопливо подорожали на 1 грн/л, до 31,29 грн/л и 30,59 грн/л соответственно. При этом «пятый» бензин в этой сети подорожал на 80 коп./л, до 31,79 грн/л.

На 50 коп./л подорожали все виды топлива на станциях сети «Авантаж». На 40 коп./л в сети UPG подорожали «двойка» и ДТ.

В сети «БРСМ-Нафта» на 46 коп./л подорожали бензины, а ДТ прибавило 51 коп./л. Все виды топлива на станциях Motto подорожали на 23-41 коп./л.

В таких сетях как AMIC, Shell, Marshal, Mango и др. цены выросли в пределах 10-60 коп./л (см. таблицу). 

В результате 18 октября средняя цена «двойки» по Украине выросла на 8 коп./л, до 30,09 грн/л, «пятерки» — на 7 коп./л, до 30,96 грн/л, а цена дизтоплива — до 29,78 грн/л (+10 коп./л).

Источник: https://bin.ua/
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