Skoda приостановит производство на заводах в Чехии

Компания недовыпустит 250 000 автомобилей и потеряет около 200 млрд крон в этом году.





"Мы видим риск падения производства по итогам года более чем 250 000 автомобилей", – заявила пресс-секретарь Skoda Auto Камила Биддл.





Производство на заводах Skoda, за некоторыми исключениями, будет останавливаться уже со следующей недели. Это связано с нехваткой компонентов, а именно микросхем для автомобилей.





В первом полугодии нехватка чипов произошла из-за сбоя поставок из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, из-за чего производители приостановили производство. Проблемы возникли и через закрытые на карантин предприятия в Малайзии, на которые приходится 13% мировых поставок полупроводников.





Значительное сокращение производства в Skoda повлияет на десятки компаний-поставщиков и субподрядчиков, которые производят различные компоненты – от пластиковых деталей до чехлов на сиденья.





Кроме того, кризис коснется десятков тысяч людей, только у Skoda работает почти 40 000 рабочих.



