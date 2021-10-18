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АвтоМото
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18 октября 21, 17:12
Skoda приостановит производство на заводах в Чехии
Skoda Octavia
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Чешский автопроизводитель Skoda Auto ("дочка" немецкой Volkswagen) закрывает свои заводы в Чехии из-за дефицита микросхем.
Компания недовыпустит 250 000 автомобилей и потеряет около 200 млрд крон в этом году. 

"Мы видим риск падения производства по итогам года более чем 250 000 автомобилей", – заявила пресс-секретарь Skoda Auto Камила Биддл.

Производство на заводах Skoda, за некоторыми исключениями, будет останавливаться уже со следующей недели. Это связано с нехваткой компонентов, а именно микросхем для автомобилей.

В первом полугодии нехватка чипов произошла из-за сбоя поставок из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, из-за чего производители приостановили производство. Проблемы возникли и через закрытые на карантин предприятия в Малайзии, на которые приходится 13% мировых поставок полупроводников.

Значительное сокращение производства в Skoda повлияет на десятки компаний-поставщиков и субподрядчиков, которые производят различные компоненты – от пластиковых деталей до чехлов на сиденья.

Кроме того, кризис коснется десятков тысяч людей, только у Skoda работает почти 40 000 рабочих.

Источник: https://biz.liga.net/
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