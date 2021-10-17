В Германии тестируют кроссовер Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE тестируют на дорогах общего пользования в Германии. Судя по всему, это серийная модель, а не тестовый прототип. Значит, этот кроссовер дебютирует примерно в начале 2022 года.





Внешне EQE получил почти такой же дизайн, как и кроссовер EQS. Почему мы так думаем? Потому, что их аналоги в кузове седан тоже очень похожи между собой.





По шпионским фотографиям у нас сложилось впечатление, что EQE - это маленький кроссовер. На самом деле он будет достаточно большим, учитывая, что длина аналогичного седана составляет 4934 мм.





EQE с задним приводом получит электромотор мощностью 288 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Технические характеристики полноприводной версии пока не известны. Без сомнения, она за счет электромотора на передней оси будет еще мощней.





Что же касается запаса хода этого нового электрического паркетника, то про него пока ничего не сообщалось. Более подробная информация станет известна ближе к его дебюту.



























