Как проверить штраф за нарушение ПДД: инструкция

Каким образом можно будет проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.





Новая система ужесточает контроль за лихачами на дороге, но и усложняет возможность отследить наличие квитанции за игнорирование ПДД. Уведомления о штрафе будут отправляться Укрпочтой не водителю, который непосредственно сидел за рулём, а фактическому владельцу конкретного автомобиля, и не на фактический адрес проживания, а на юридический, то есть по месту регистрации.





А получить эти "письма счастья" могут получить далеко не все, поскольку большая часть наших граждан живет не по месту регистрации. Поэтому Министерство внутренних дел создало специальный сервис проверки отсутствия или наличия штрафа - им можно воспользоваться по ссылке.





Также можно воспользоваться специальным Telegram-каналом "Штрафи ПДР", где также предлагается отследить наличие "писем счастья" и оплатить их.





Пользователь должен указать номер своего транспортного средства, а также серию и номер постановления или информацию о владельце ТС. Речь идет о данных паспорта, либо же водительского удостоверения.





После отправки запроса вам будет выслан ответ. Это может быть "У вас штрафов не обнаружено", а может "У вас есть штраф, нужно оплатить".





В случае наличия штрафа приложение покажет не только наличие штрафа, но также и то, за что выписан штраф.





В свою очередь, Telegram-бот поможет добавить авто в систему программы для отслеживания штрафов, узнать об актуальных постановлениях и оплатить их со скидкой - 10%, а также получить помощь при возникновении вопросов.



