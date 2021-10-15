Toyota представила новый компактвэн за $16 000

Новинка создана в рамках партнерского соглашения с маркой Suzuki, которое было подписано весной 2018 года, и является перелицованной копией модели Suzuki Ertiga.





Тойота Румион идентична донору. Отличить ее можно только по модернизированной решетке радиатора и иным шильдикам, установленным на кузове, колесах и руле. Габариты и дорожный просвет также сохранены. В длину компактвэн достигает 4395 мм при колесной базе 2740 мм. Ширина и высота равны 1735 и 1690 мм соответственно. Клиренс – 180 мм.





Салон автомобиля имеет трехрядную конфигурацию и рассчитан на семь человек. Его оснащение и оформление полностью соответствует соплатформенной модели. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Привод – передний. Стоимость новинки начинается с 16 400 долларов. Основным рынком сбыта Rumion станет Индия.





Это не первая модель, выпущенная в рамках данного сотрудничества компаний. Toyota уже предлагает седан Belta, который является клоном Suzuki Ciaz, а также Glanza и Urban Cruiser (перелицованными Suzuki Baleno и Vitara Brezza соответственно). В свою очередь Suzuki наладила выпуск кроссовера Across и универсала Swace – переделанные RAV4 и Corolla.



