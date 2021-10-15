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АвтоМото
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15 октября 21, 13:45
Toyota представила новый компактвэн за $16 000
Rumion
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Линейка компании Toyota пополнилась новым компактвэном под названием Rumion.
Новинка создана в рамках партнерского соглашения с маркой Suzuki, которое было подписано весной 2018 года, и является перелицованной копией модели Suzuki Ertiga.

Тойота Румион идентична донору. Отличить ее можно только по модернизированной решетке радиатора и иным шильдикам, установленным на кузове, колесах и руле. Габариты и дорожный просвет также сохранены. В длину компактвэн достигает 4395 мм при колесной базе 2740 мм. Ширина и высота равны 1735 и 1690 мм соответственно. Клиренс – 180 мм.

Салон автомобиля имеет трехрядную конфигурацию и рассчитан на семь человек. Его оснащение и оформление полностью соответствует соплатформенной модели. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Привод – передний. Стоимость новинки начинается с 16 400 долларов. Основным рынком сбыта Rumion станет Индия.

Это не первая модель, выпущенная в рамках данного сотрудничества компаний. Toyota уже предлагает седан Belta, который является клоном Suzuki Ciaz, а также Glanza и Urban Cruiser (перелицованными Suzuki Baleno и Vitara Brezza соответственно). В свою очередь Suzuki наладила выпуск кроссовера Across и универсала Swace – переделанные RAV4 и Corolla.

Источник: https://www.autocentre.ua/
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