Tesla открыла завод в Германии

Компания Tesla наконец-то завершила строительство своей гигафабрики вблизи столицы Германии. В честь торжественного открытия была проведена вечеринка, на которой присутствовало несколько тысяч человек.





Однако компания еще не работает, просто потому что у нее нет лицензии. По слухам, она будет получена только в ноябре. Вполне вероятно, что в промежуточный период будет проводиться точечная настройка и отладка оборудования.





Кроссоверы Model Y первыми сойдут с конвейера Giga Berlin, и обещано, что первые покупатели смогут получить их в декабре этого года. К концу 2022 года от 5 до 10 тысяч электромобилей будут выезжать из ворот завода каждую неделю. Кроме того, планируется произвести 4680 батарей, но это произойдет не сразу.





Однако это еще не все. Согласно официальным источникам, берлинская Model Y будет подвергнута рестайлингу, где главным внешним изменением станут адаптивные фары. Чуть позже сборка этого электромобиля будет осуществляться на заводе в Остине, штат Техас.



