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АвтоМото
Новости
14 октября 21, 12:01
Tesla открыла завод в Германии
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Tesla Gigafabric после длительного строительства и множества скандалов наконец-то достроена.
Компания Tesla наконец-то завершила строительство своей гигафабрики вблизи столицы Германии. В честь торжественного открытия была проведена вечеринка, на которой присутствовало несколько тысяч человек.

Однако компания еще не работает, просто потому что у нее нет лицензии. По слухам, она будет получена только в ноябре. Вполне вероятно, что в промежуточный период будет проводиться точечная настройка и отладка оборудования.

Кроссоверы Model Y первыми сойдут с конвейера Giga Berlin, и обещано, что первые покупатели смогут получить их в декабре этого года. К концу 2022 года от 5 до 10 тысяч электромобилей будут выезжать из ворот завода каждую неделю. Кроме того, планируется произвести 4680 батарей, но это произойдет не сразу.

Однако это еще не все. Согласно официальным источникам, берлинская Model Y будет подвергнута рестайлингу, где главным внешним изменением станут адаптивные фары. Чуть позже сборка этого электромобиля будет осуществляться на заводе в Остине, штат Техас.

Источник: https://cursorinfo.co.il/
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