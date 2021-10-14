Ford представил Tourneo Connect нового поколения

Европейское подразделение Ford представило новый Tourneo Connect. Как и ожидалось, это не оригинальная модель, а слегка переработанный Volkswagen Caddy, который сменил поколение в начале прошлого года.





От донора «каблучок» американской марки отличается, в основном, оформлением лицевой части: у него другие радиаторная решетка, фары, бампер. Модель будет доступна в двух вариантах длины в исполнениях Sport, Titanium и Trend, а также в «кроссоверной» версии Active с дополнительным обвесом и уникальными двухцветными 17-дюймовыми дисками.





Семиместный салон нового Ford Tourneo Connect знаком все по тому же «Кэдди». Здесь уже в начальной комплектации установлена информационно-развлекательная система с тачскрином на 8,25 дюйма, а за доплату можно получить 10-дюймовый экран. Панель приборов – 10,25-дюймовый настраиваемый «виртуальный кокпит».





Сиденье переднего пассажира складывается для транспортировки длинномеров (до 3 метров), а второй и третий ряды можно не только сложить, но и полностью снять – получится грузовой отсек на 3,1 либо 2,6 кубометра, пригодный для перевозки спортинвентаря или товаров: Ford по традиции называет Tourneo Connect автомобилем двойного назначения.









Для новинки предложат до 19 умных помощников и систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и ассистент маневрирования с прицепом. Некоторыми функциями можно будет управлять дистанционно с помощью приложения для смартфона.













Ford Tourneo Connect получит 1,5-литровый бензиновый двигатель (114 л.с. и 220 Нм), а также пару двухлитровых дизелей – на 102 л.с. и 280 Нм и 122 л.с. и 320 Нм соответственно. Коробки передач – шестиступенчатая механика и семиступенчатый робот. Для самой мощной модификации с «ручкой» доступен полный привод – впервые в истории модели.





Прием заказов на новинку откроют в начале следующего года. Первые покупатели получат свои машины весной. Вслед за пассажирской моделью должен выйти коммерческий Transit Connect.



