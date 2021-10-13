Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.45
USD
26.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
13 октября 21, 11:44
Самые популярные электромобили в Украине
Nissan Leaf
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если раньше более 90% электромобилей в Украине были подержанными, то теперь начал расти спрос и на новые авто.
За сентябрь украинцы поставили на учет 893 электромобиля и это сразу на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В общей сложности, украинцы приобрели 748 подержанных электрокаров и 145 – новых. Сентябрьский показатель в сегменте новых электромобилей является рекордным, ведь традиционно украинцы предпочитают секонд-хенд. Для сравнения: в сентябре 2020 года приобрели только 58 новых электромобилей – почти в три раза меньше.

Самые популярные новые электрокары за сентябрь:

Nissan Leaf – 28 проданных авто
Hyundai Ioniq – 12
Nissan e-Sylphy – 11
JAC iEVS4 / Porsche Taycan – 10
BMW i3 / Mercedes-Benz EQC – 9

ТОП-5 самых популярных б/у электромобилей в Украине:

Nissan Leaf – 174 проданных авто
Tesla Model 3 – 95
Renault Zoe – 48
Volkswagen e-Golf – 39
Chevrolet Bolt – 37

Всего с начала года украинцы купили 6,1 тыс. электромобилей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Доля новых электрокаров за год выросла с 8% до 12%.

Источник: https://focus.ua/
Ещё по теме:
В Украине стартуют официальные продажи Nissan Leaf
Продажи электромобилей Tesla опережают производство
Украинцы стали покупать больше электромобилей
Украинский завод запускает производство электромобилей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Перед зимой менять легкосплавные диски на стальные
Лента новостей