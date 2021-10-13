Самые популярные электромобили в Украине

За сентябрь украинцы поставили на учет 893 электромобиля и это сразу на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".





В общей сложности, украинцы приобрели 748 подержанных электрокаров и 145 – новых. Сентябрьский показатель в сегменте новых электромобилей является рекордным, ведь традиционно украинцы предпочитают секонд-хенд. Для сравнения: в сентябре 2020 года приобрели только 58 новых электромобилей – почти в три раза меньше.





Самые популярные новые электрокары за сентябрь:





Nissan Leaf – 28 проданных авто

Hyundai Ioniq – 12

Nissan e-Sylphy – 11

JAC iEVS4 / Porsche Taycan – 10

BMW i3 / Mercedes-Benz EQC – 9





ТОП-5 самых популярных б/у электромобилей в Украине:





Nissan Leaf – 174 проданных авто

Tesla Model 3 – 95

Renault Zoe – 48

Volkswagen e-Golf – 39

Chevrolet Bolt – 37





Всего с начала года украинцы купили 6,1 тыс. электромобилей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Доля новых электрокаров за год выросла с 8% до 12%.



