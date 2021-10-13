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АвтоМото
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13 октября 21, 11:41
Перед зимой менять легкосплавные диски на стальные
диски
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Менее двух месяцев осталось до наступления зимы, поэтому пора поговорить о подготовке автомобилей к холодам. В частности о том, нужно или нет перед декабрем менять легкосплавные диски на стальные.
Существует мнение, что зимой ездить на легкосплавных дисках опасно, и поэтому якобы их нужно обязательно менять на стальные. Но эксперты утверждают, что это стереотип, который уже пора забыть и не верить ему.

Так, в аргументах про достоинства и недостатки легкосплавных колесных дисков часто вспоминают про их хрупкость. На самом деле они могут быть хрупкими только при морозе ниже −40°C. В нашей стране такие температуры встречаются чрезвычайно редко. Поэтому в данном случае претензии к легкосплавным дискам нельзя считать обоснованными.

Водители, которые зимой ездят на машинах со стальными дисками, говорят о том, что они более стойкие к боковым ударам. Аргумент очень слабый, ведь ситуации, когда необходимо такое качество, случаются редко.

Источник: https://auto.today.ua/
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