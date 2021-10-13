Перед зимой менять легкосплавные диски на стальные

Существует мнение, что зимой ездить на легкосплавных дисках опасно, и поэтому якобы их нужно обязательно менять на стальные. Но эксперты утверждают, что это стереотип, который уже пора забыть и не верить ему.





Так, в аргументах про достоинства и недостатки легкосплавных колесных дисков часто вспоминают про их хрупкость. На самом деле они могут быть хрупкими только при морозе ниже −40°C. В нашей стране такие температуры встречаются чрезвычайно редко. Поэтому в данном случае претензии к легкосплавным дискам нельзя считать обоснованными.





Водители, которые зимой ездят на машинах со стальными дисками, говорят о том, что они более стойкие к боковым ударам. Аргумент очень слабый, ведь ситуации, когда необходимо такое качество, случаются редко.



