Дело в том, что в США Ford отозвал более 126 000 внедорожников Explorer из-за проблем с подвеской.





У Ford Explorer обнаружили проблему с подвеской - today.ua

В частности, под эту сервисную кампанию попали Ford Explorer 2011-2013 модельных годов. Они были выпущены в период с 17 мая 2010 года по 3 сентября 2012 года.





В сообщении об отзыве говорится, что из-за дефекта могут сломаться некоторые элементы подвески. Особенно, если автомобиль ездит в районах, в которых зимой используется соль для посыпки дорог, что может привести к появлению коррозии.





С 1 ноября 2021 года американские дилеры Ford начнут проверять отозванные внедорожники Explorer. Если специалисты обнаружат на подвеске дефект, то его устранят. Конечно, бесплатно, как и всегда в таких случаях.



