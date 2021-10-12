На автобанах Германии введут ограничения скорости

В Германии планируют ограничить скорость на всех автобанах. С такой инициативой выступает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), победившая на недавних парламентских выборах. Об этом сообщает Auto.today.





Примечательно, что такую инициативу в СДПГ объясняют не столько заботой о безопасности дорожного движения, сколько желанием уменьшить вредные выбросы СО2. На скорости 110-130 км/ч их уровень гораздо ниже, чем при 200-250 км/ч.





Тема снижения скорости движения транспорта на автобанах регулярно поднимается немецкими политиками уже не один десяток лет. Если изначально все подобные магистрали не имели никаких ограничений скорости, то со временем на некоторых их секциях установили лимиты в 110-130 км/ч. И постепенно таких участков становится все больше, а легально разогнаться до 150 км/ч и выше теперь можно лишь местами.









Впрочем, полностью ограничить скорость на всей длине автобанов не получалось, ведь ранее общественность в Германии не поддерживала это решение. Против выступал и немецкий автоклуб ADAC. В защиту своей позиции эксперты наводили статистику ДТП на автобанах Германии – количество аварий было примерно таким же, как на автомагистралях в других странах.





Однако теперь ADAC не препятствует введению таких лимитов скорости. Мало того, последние социологические исследования свидетельствуют, что их поддерживают 50% немецких водителей.





К тому же, у социал-демократов появился неожиданный союзник – четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Гонщик утверждает, что ограничение скорости уменьшит выбросы СО2 на 2 млн. тонн, а также спасет человеческие жизни. Любителям скоростной езды он посоветовал почаще посещать гоночный трек.



