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АвтоМото
Новости
11 октября 21, 10:03
Toyota Mirai установила мировой рекорд
Toyota Mirai
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Водородный седан японского производства Toyota Mirai установил новый рекорд по запасу хода.
Автомобиль смог проехать на одной заправке 1360 километров. Производители крупного автоконцерна признаются, что не удивлены такому результату, так как не сомневались в успехе машины, над созданием которой столько работали. Результат Toyota Mirai был занесен в Книгу рекордов Гиннесса — как рекордный пробег без дозаправки среди машин с силовой установкой на топливных ячейках.

Для того чтобы осуществить такую продолжительную поездку, понадобилось два дня. На протяжении всего времени представитель Книги рекордов Гиннесса внимательно следил за тем, чтобы водитель, управлявший автомобилем, не совершал дозаправок.

На роль водителя был выбран гипермиллер Уэйн Гердес — специалист по экономичному вождению. В качестве второго пилота выступал еще один сотрудник компании Боб Уингер, который был готов по необходимости взять управление автомобиля в свои руки.

Источник: https://avtodream.org/
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