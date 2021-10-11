Mazda расширяет линейку внедорожников и кроссоверов

Так, производитель готовится к серьезному пополнению, которое будет осуществлено в течение ближайших двух лет. Марка собирается выпустить новые кроссоверы и внедорожники, особое внимание будет отдано гибридам.





Гибридные версии станут ступенью к полной электрификации компании. Mazda планирует разделить модели кроссоверов на два ряда «в зависимости от размера улиц и парковок». То есть для Северной Америки будут предлагаться более крупные модели, а для Европы — более компактные. Названия моделей также будут отличаться — новые CX-60 и CX-80 ожидаются на одних рынках, а CX-50, CX-70 и CX-90 – на других.





Так, Mazda CX-50, которую представят примерно через месяц, получит много отличительных черт в экстерьере. Автомобиль не заменит CX-5, а станет дополнением к японскому модельному ряду для Северной Америки. При этом модель будет построена на той же платформе, что и меньшие CX-30 и Mazda 3. Хотя объем будет больше, а привод станет двойным. В то же время Mazda CX-5 будет и дальше предлагаться и развиваться, становясь «еще более технологичным».





Новые модели кроссоверов будут больше по габаритам. Таким образом, CX-60 станет пятиместным, а CX-80 получит салон на семь мест. То же самое произойдет соответственно с CX-70 и CX-90 в США, хотя ожидается, что эти две машины запланированы для Европы. Предполагается, что все последующие модели будут базироваться на новой японской архитектуре, основанной на заднем приводе и с 6-цилиндровыми рядными двигателями. Только CX-5 / CX-50 будет по-прежнему разрабатываться на платформе с передним приводом.





Будущие модели для рынка Европы получат 6-цилиндровые рядные бензиновые и дизельные двигатели, а гибридные версии получат установки на основе 4-цилиндровых агрегатов. При этом Mazda предлагает более крупные двигатели с мягкой гибридной системой на европейских рынках, в то время как в Японии даже дизельные двигатели будут полными гибридами. Для США планируется выпустить только бензиновые и подключаемые гибридные варианты.





В 2022 году ожидается более серьезное внимание к компактному MX-30. Электромобиль должен получить версию с роторным двигателем, питающим батареи. Такой вариант выйдет в первой половине 2022 года. А в 2025 году покажут новый электрокар. К слову, с 2030 года производитель будет продавать исключительно электрические машины.



