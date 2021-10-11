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АвтоМото
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10 октября 21, 13:16
Geely обновила свой самый большой кроссовер
Geely HaoYue
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Geely HaoYue, который вышел на рынок в начале 2020 года, является самым крупным кроссовером в линейке китайской марки.
Его длина составляет 4835 мм. Несмотря на то, что автомобиль пользуется высоким спросом на местном рынке, производитель принял решение обновить его, чтобы еще больше поднять продажи.

Кроссовер получил щитообразную решетку радиатора с горизонтальными ламелями, как у нынешних Xingyue L и Emgrand, модернизированный задний бампер с хромированными вставками, которые имитируют патрубки выхлопной системы, и переработанные светоотражатели. Планка, которая проходит между фонарями стала тоньше, и под ней разместилась надпись с названием марки.



Оснащение салона осталось прежним. Производитель только изменил комплектацию в зависимости от версии. Теперь уже в базе доступна мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и цифровая приборная панель. Топовые модификации получат проекционный дисплей, панорамную крышу, камеры кругового обзора, систему мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль. Также появился джойстик новой формы и предложен вариант отделки из кожи бордово-коричневого цвета.



В движение большой кроссовер Geely приводит 1,8-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 184 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатым «роботом». Привод – передний. Модель поступит в продажу до конца года. Основным рынком сбыта станет Китай. Позже обновленный HaoYue появится и в других странах.

Источник: https://www.autocentre.ua/
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