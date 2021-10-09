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АвтоМото
Новости
8 октября 21, 09:47
Toyota готовит новую бюджетную модель
toyota,Motor,Corporation,
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Компания Toyota начала тестировать новую бюджетную модель А-сегмента для рынка Европы. Новинка придет на смену хэтчбеку Aygo, передает «Твоя МАШИНА».
Премьера новинки состоится в первой половине 2022 года, производство наладят на заводе в Чехии. Фотошпионы поделились снимками машины, однако новинка замаскирована. Но все равно видно, что дизайн модели будет повторять концепт-кар Aygo X Prologue, который показали в марте прошлого года.

Из-за высокого клиренса модель больше напоминает кроссовер. Также автомобиль получит массивные колесные арки, спойлер и очень необычную оптику. Построена машина будет на платформе GA-B – это версия архитектуры TNGA, предназначенная для компактных переднеприводных авто. Хэтчбек будет оснащаться бензиновыми двигателями, возможно, будет и гибридный вариант. При этом электрической модификации не планируется.

В сегменте маленьких авто преемник Toyota Aygo присоединится к соплатформенному хэтчбеку Yaris и небольшому кроссоверу Yaris Cross.





Источник: https://mashyna.com.ua/
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