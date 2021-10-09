Toyota готовит новую бюджетную модель

Премьера новинки состоится в первой половине 2022 года, производство наладят на заводе в Чехии. Фотошпионы поделились снимками машины, однако новинка замаскирована. Но все равно видно, что дизайн модели будет повторять концепт-кар Aygo X Prologue, который показали в марте прошлого года.





Из-за высокого клиренса модель больше напоминает кроссовер. Также автомобиль получит массивные колесные арки, спойлер и очень необычную оптику. Построена машина будет на платформе GA-B – это версия архитектуры TNGA, предназначенная для компактных переднеприводных авто. Хэтчбек будет оснащаться бензиновыми двигателями, возможно, будет и гибридный вариант. При этом электрической модификации не планируется.





В сегменте маленьких авто преемник Toyota Aygo присоединится к соплатформенному хэтчбеку Yaris и небольшому кроссоверу Yaris Cross.



















