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АвтоМото
Новости
8 октября 21, 09:18
Женевский автосалон отменили в третий раз
Женевский международный автосалон
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Пандемия не взята под контроль и представляет большую угрозу для такого крупного мероприятия в помещении, пояснили организаторы.
Женевский международный автосалон 2022 года отложен на год в связи с трудностями в автомобилестроительном секторе, вызванными пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте автосалона в четверг, 7 октября.

"В связи с затронувшими всю промышленность проблемами, связанными с пандемией COVID-19, постоянный комитет международного автосалона был вынужден перенести мероприятие на 2023 год, – говорится в заявлении. – Хотя в феврале 2022 года автосалон будет отменен, мы продолжим предпринимать шаги по развитию платформы, что позволит провести еще более впечатляющее шоу в 2023 году".

Организаторы называют пандемию главной причиной отмены мероприятия. С одной стороны, из-за инфекции осложнены переезды между странами. С другой стороны, перебои в работе из-за пандемии привели к нехватке полупроводников и чипов, и, как считают организаторы, именно эту проблему автопроизводителям необходимо решать в первую очередь.

"Несмотря на все наши усилия, мы должны смотреть правде в глаза фактам и реальности: ситуация с пандемией не взята под контроль, поэтому представляет большую угрозу для такого крупного мероприятия в помещении, как Женевский международный автосалон. Но мы рассматриваем это решение не как отмену, а как отсрочку", – заявил Морис Турреттини, президент постоянного комитета автосалона.

Первый Женевский автосалон прошел в 1905 году. С 1923 года салон проводился ежегодно, кроме 1940-1946 годов. Последним на данный момент стал 89-й Женевский международный автосалон, который состоялся 7-17 марта 2019 года. С 2020 года автосалон уже два раза отменялся в связи с пандемией.

Источник: https://korrespondent.net/
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