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АвтоМото
Новости
5 октября 21, 14:28
General Motors теряет лидерство на рынке США
General Motors
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Компании Toyota удалось опередить General Motors по объему проданных автомобилей в США по итогам трех кварталов 2021 года.
За девять месяцев в стране реализовали 1,858 миллиона машин Toyota, а рост относительно того же периода 2020 года составил 27,9 процента. Для американского рынка это сенсация, так как GM, продавший с января по сентябрь 1,777 миллиона автомобилей (+0,1 процент), годами оставался бессменным лидером, а теперь рискует завершить нынешний год на второй строчке, пропустив вперед японскую марку.

Причиной, по которой Toyota удалось нарастить продажи на фоне дефицита полупроводников, стало то, что у автопроизводителя имеются запасы ряда важных комплектующих, включая микрочипы. В 2011 году, после землетрясения в Японии, которое парализовало работу местных заводов марки, компания приняла решение пополнить стратегические запасы важных комплектующих, а потому оказалась в наибольшей степени подготовлена к очередному кризису.

General Motors в свою очередь испытывает острую нехватку деталей. С заводов концерна сходят недоукомплектованные автомобили, которые свозят на импровизированные «кладбища» до того момента, пока не возобновятся поставки микрочипов.

Одна из таких парковок была обнаружена в Мичигане, где расположено предприятие Flint Assembly: в поле свезли несколько сотен недособранных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, которые обещают продать, как только на завод поставят партию чипов.

Именно пикапы долгие годы оставались драйверами продаж GM в США. Бестселлерами Toyota в свою очередь являются кроссовер Toyota RAV4 (за девять месяцев было продано 313 тысяч экземпляров) и седан Toyota Camry (257 тысяч штук).
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