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2 октября 21, 10:26
МВД активно займется проверками АЗС
азс
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В Министерстве внутренних дел создадут "Офис по вопросам защиты бизнеса", который будет заниматься, в том числе, борьбой с нелегальными АЗС.
Такое решение приняли на совещании министра внутренних дел Дениса Монастырского с представителями бизнеса по вопросам детенизации рынка и борьбы с рейдерством.

Новый министр внутренних дел получил от президента Украины Владимира Зеленского задание заняться рынком нефтепродуктов. Это очередной этап борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов и подпольными АЗС.

Новая структура в МВД будет заниматься борьбой с "тенивиками". Это значит, что правоохранители будут активней проверять АЗС и ликвидировать подпольные мини НПЗ.

Возможно, правоохранители будут строже контролировать налоговиков, чтобы они не выдавали лицензии АЗС на основании поддельных документов. На таких заправках обычно большое количество нарушений.

Напомним, что еще в конце 2019 года Зеленский пообещал ликвидировать все нелегальные заправки. Однако, потом началась пандемия коронавируса и эта проблема отошла на второй план. Во время карантина в Украине вновь появилось большое количество нелегальных АЗС.

Источник: https://auto.today.ua/
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