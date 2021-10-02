Lamborghini воссоздала первый экземпляр Countach

Автопроизводитель Lamborghini воссоздал самый первый экземпляр знаменитого суперкара Countach, построенный в 1971 году. Проект приурочен к 50-летию Countach. Об этом сообщает пресс-служба Lamborghini.





"Lamborghini Countach LP500 дебютировал на Женевском автосалоне в марте 1971 года и дал отсчет новой эпохе не только в истории самой марки, но и в целом в сегменте суперкаров. Стремительный клиновидный силуэт, плоские панели кузова, поднимающиеся вертикально гильотинные двери - в свое время машина произвела эффект разорвавшейся бомбы!", - говорится в сообщении.





Сообщается, что серийный выпуск Countach начался в 1974 году. К 50-летнему юбилею Countach в Lamborghini решили заново построить оригинальный прототип.





Проект выполнен по заказу частного клиента в подразделении Polo Storico, которое занимается реставрацией классических машин марки, а сама работа потребовала 24 тысяч человеко-часов.





В компании отметили, что для воссоздания авто использовались аутентичные технологии полувековой давности - по сути, возрожденный Countach LP500 практически полностью построен вручную.





Для всех механических компонентов, как и в 1971 году, использовались оригинальные запчасти Lamborghini или восстановленные компоненты того времени.



