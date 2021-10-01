Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.83
USD
26.62
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
1 октября 21, 11:00
GAC Aion V официально поступил в продажу
GAC Aion V
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Обновленный автомобиль GAC Aion V официально поступил в продажу.
Главной гордостью китайских разработчиков становится сверхбыстрая зарядка, которой не смогут похвастаться другие именитые бренды, также специализирующиеся на выпуске машин этого сегмента.

Электромобиль оснащен доработанным мотором. Его мощность составляет 224 или 272 лошадиных силы. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. На выбор предлагается три варианта батарей ёмкостью в 70, 80 и 95 кВт*ч.

Дальнобойность составляет 500, 600 и 702 километра по методике NEDC соответственно. Зарядив машину за 5 минут владелец может быть уверен в том, что запаса хода хватит еще на 200 километров. Разработчики уверены, что такая опция моментально сделает автомобиль одним из самых востребованных среди конкурентов, представленных ранее.

Стоимость новинки составит 172,6 тысячи юаней или 26 600 долларов. Топовая версия обойдется покупателям в 239,6 тысячи юаней или 36 900 долларов.

Источник: https://avtodream.org/
Ещё по теме:
Акции Tesla рухнули из-за резкого падения продаж в Китае
Lexus показал роскошного собрата Toyota RAV4
На украинский рынок вышел новый компакткросс от Opel
Самый большой и самый дорогой кроссовер Infiniti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
С 1 октября водителям нужно включать фары за городом
Лента новостей