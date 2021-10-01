GAC Aion V официально поступил в продажу

Главной гордостью китайских разработчиков становится сверхбыстрая зарядка, которой не смогут похвастаться другие именитые бренды, также специализирующиеся на выпуске машин этого сегмента.





Электромобиль оснащен доработанным мотором. Его мощность составляет 224 или 272 лошадиных силы. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. На выбор предлагается три варианта батарей ёмкостью в 70, 80 и 95 кВт*ч.





Дальнобойность составляет 500, 600 и 702 километра по методике NEDC соответственно. Зарядив машину за 5 минут владелец может быть уверен в том, что запаса хода хватит еще на 200 километров. Разработчики уверены, что такая опция моментально сделает автомобиль одним из самых востребованных среди конкурентов, представленных ранее.





Стоимость новинки составит 172,6 тысячи юаней или 26 600 долларов. Топовая версия обойдется покупателям в 239,6 тысячи юаней или 36 900 долларов.



