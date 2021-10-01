С 1 октября водителям нужно включать фары за городом

Использовать в качестве альтернативы габаритные фонари или противотуманные фары нельзя.





С приходом осени погодные условия ухудшаются, а световой день становится короче. Чтобы ваш автомобиль был хорошо различим на дороге не стоит ждать предупреждений от полиции, а лучше самостоятельно позаботиться о своей безопасности и заблаговременно включить ДХО или ближний свет фар.





Использование ДХО или ближнего света фар круглосуточно с 1 октября по 1 мая на территории Украины действует с 2013 года, когда было утверждена очередная редакция ПДД. В случае невыполнения данных требований вас может остановить полиция. Санкция за такое нарушение в соответствии с пунктом 125 КоАП – предупреждение.









Позаботьтесь о безопасности себя, своих спутников и других участников дорожного движения. Не забывайте включать фары, причем, для этого не обязательно ждать ухудшения погодных условий или наступления сумерек. Хорошая видимость – один из важных элементов безопасности на дороге.



