Самый быстрый и роскошный кроссовер: выпустят всего 25 авто

Отдачу двигателя повысили до 900 л.с. и 1050 Нм. Теперь до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а максимально машина развивает 330 км/ч.





Салон отделан вишневым хромом и алюминием, серой кожей, алькантарой и углеродным волокном, также доступен более скромный вариант интерьера.





Планируется выпустить 25 таких кроссоверов стоимостью от 380 тыс. евро. К слову, обычный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит в Германии в 2,6 раза дешевле.



















































