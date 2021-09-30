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АвтоМото
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30 сентября 21, 10:49
Самый быстрый и роскошный кроссовер: выпустят всего 25 авто
Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe
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Немецкое ателье Brabus превратило Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe в самый быстрый в мире кроссовер.
Отдачу двигателя повысили до 900 л.с. и 1050 Нм. Теперь до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а максимально машина развивает 330 км/ч.

Салон отделан вишневым хромом и алюминием, серой кожей, алькантарой и углеродным волокном, также доступен более скромный вариант интерьера.

Планируется выпустить 25 таких кроссоверов стоимостью от 380 тыс. евро. К слову, обычный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит в Германии в 2,6 раза дешевле.













Источник: https://mashyna.com.ua/
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