В Украине дорожает зимняя резина: сколько придется заплатить

В сообщении говорится, что в последнее время каучук стал дефицитным материалам, цена на него выросла, и, как следствие, подорожали сами покрышки. Кроме того, возникли проблемы с поставками покрышек из Китая. При этом стоимость доставки китайских шин стала заметно больше.





Эксперты также прогнозируют, что спрос на зимние шины превысит предложение, причем как в бюджетном, так и в премиальном сегментах. В результате цены будут увеличиваться.





Уже сейчас колесо стоит от 1100 до 2700 гривен. Не будем забывать, что нужно также заплатить за замену резины.



