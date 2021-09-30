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АвтоМото
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30 сентября 21, 10:46
В Украине дорожает зимняя резина: сколько придется заплатить
зимняя резина
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Украинским водителям в 2021 году за замену летней резины на зимнюю придется заплатить на 15% дороже, чем в прошлом году. Причин увеличения цен несколько.
В сообщении говорится, что в последнее время каучук стал дефицитным материалам, цена на него выросла, и, как следствие, подорожали сами покрышки. Кроме того, возникли проблемы с поставками покрышек из Китая. При этом стоимость доставки китайских шин стала заметно больше.

Эксперты также прогнозируют, что спрос на зимние шины превысит предложение, причем как в бюджетном, так и в премиальном сегментах. В результате цены будут увеличиваться.

Уже сейчас колесо стоит от 1100 до 2700 гривен. Не будем забывать, что нужно также заплатить за замену резины.

Источник: https://auto.today.ua/
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