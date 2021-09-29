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АвтоМото
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29 сентября 21, 11:39
На дорогах Украины появилась новая разметка
разметка
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В Украине вступили в действие новые стандарты разметки, которые соответствуют обновленным нормам ГОСТа 2587: 2021 «Безопасность дорожного движения. Дорожная разметка. Технические условия».
Разметку по новым стандартам уже начали наносить на дороги. Однако не все водители понимают значение новой разметки.

Например, в Одессе появилась разметка желтого цвета в виде квадратов. Автомобилисты уже нарекли эту разметку «вафельной». Этот вид дорожной разметки обозначает зону, на которую запрещено заезжать, если на дороге образовалась пробка. Таким образом автомобили не заблокируют движение.

Аналогичная «вафельная» разметка очень распространена за границей. Разметка помогает избежать пробок, разгрузить улицы и стимулирует водителей соблюдать ПДД. Как правило, на участках с «вафельной» разметкой устанавливают камеры автоматической фиксации нарушения ПДД.

Стоит отметить, что Украина является первопроходцем в вопросе внедрения разметки, которая регулирует пробки на дорогах. Впервые такую разметку нанесли на одном из перекрестков в Киеве в 2004 году. Однако эксперимент провалился. Водители просто не обращали внимания на обновление. В 2004 году «вафельная» разметка была внесена в ГОСТ. На легализацию разметки потребовалось 17 лет.

Источник: https://enovosty.com/
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