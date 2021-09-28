Кроссовер Honda CR-V 2023: новые изображения и подробности

Прототипы новинки неоднократно попадала в объективы фотошпионов, именно на основе этих снимков инсайдеры и составили рендер товарной версии популярного кроссовера, ведь официальных фотографий пока нет.





Судя по снимкам, автомобиль получит более угловатый кузов и станет брутальнее, а спортивные акценты в экстерьере выгодно выделят его на фоне других представителей сегмента. Можно отметить крупную решетку и зауженные фары со встроенными ДХО, визуально объединенные тонкой хромированной планкой. В бампер интегрирован широкий воздухозаборник.













Спортивности силуэту придают и зеркала заднего вида, прикрепленными не к оконному проему, а к дверным панелям. Корму нового Honda CR-V 2023 года не показали, но, ожидается, что главным элементом на ней станут горизонтальные фонари оригинальной формы. Визуально модель выглядит крупнее предшественника и, вероятно, будет предлагаться исключительно с тремя радами сидений, сообщает издание Motor.es.













О силовой установке информации пока нет. Инсайдеры утверждают, что в движение кроссовер будет приводить гибридная силовая установка. Исключительно бензиновых и дизельных версий не ожидается. Максимальный запас хода в электрическом режиме составит 60 км. Официальный дебют Honda CR-V e:HEV запланирован на вторую половину 2022 года, а в продажу новинка поступит в начале 2023-го.











