На дорогах Украины появятся 20 новых камер

Начиная с вторника, 28 сентября, в Украине заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Камеры расположили в четырех областях. Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий в Facebook.





По его словам, с завтрашнего дня в Запорожской, Львовской, Закарпатской и Одесской областях заработают 20 камер автофиксации нарушений ПДД.





Список расположения камер автофиксации:





Запорожская область:





на 2 км+090 автодороги Н-15 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 526 км+590 автодороги Н-08 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 310 км+530 автодороги М-18 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 310 км+722 автодороги М-18 направление прибора г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч).





Львовская область:





на 10 км+100 автодороги М-010 направление прибора г. Ивано-Франковск (ограничение скорости 50 км/ч);

на 447 км+803 автодороги М-06 направление прибора г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч);

на 137 км+971 автодороги М-09 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 4 км+898 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч);

на 12 км+514 автодороги М-10-01 направление прибора м. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 552 км+486 автодороги М-06 направление прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч);

на 528 км+459 автодороги М-06 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 523 км+260 автодороги М-06 направление прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч);

на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 541 км + 451 автодороги М-06 направление прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч);

на 541 км+296 автодороги М-06 направление прибора г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч);

на 510 км+120 автодороги М-06 направление прибора пгт Запытов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 3 км+064 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).





Закарпатская область:





на 772 км+750 автодороги М-06 направление прибора г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч);

на 780 км+785 автодороги М-06 направление прибора г. Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).





Одесская область:





на 3 км+015 автодороги Т-16-28 направление прибора г. Киев (ограничение скорости 90 км/ч).



