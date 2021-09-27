В Украине презентовали уникальный автомобиль

Премьерный показ новинки, созданной на основе ЗАЗ-968А образца 1973 года, состоялся в Киеве на автовыставке OldCarLand 2021, сообщают «Новости и Факты».





У автомобиля отсутствуют двери и крыша, а в салоне расположены четыре отдельных сиденья. На подголовниках вышиты надписи ZAZ, а центральный подлокотник венчают фирменная эмблема ЗАЗа и надпись Tavria.





На случай переворачивания автомобиля защиту находящихся в кабине людей призван обеспечить каркас безопасности, чья верхняя трубчатая панель послужила подиумом для установки мощных осветительных прожекторов.





На месте переднего бампера особого «Запорожца» смонтирован массивный «кенгурятник» с парой круглых фар. В задней части вместо бампера использована трубчатая накладка.













Водительское место тоже подверглось значительным изменениям. Стандартный руль уступил место спортивному аналогу с усечённым ободом и вставками в цвет кузова, а вместо штатной «приборки» появилась панель с круглыми «колодцами» тахометра и спидометра. В центральную часть торпедо интегрирован мультимедийный комплекс, который, судя по всему, был позаимствован у иномарки.











