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АвтоМото
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27 сентября 21, 11:54
В Украине презентовали уникальный автомобиль
автомобиль
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В Украине представили уникальный «Запорожец».
Премьерный показ новинки, созданной на основе ЗАЗ-968А образца 1973 года, состоялся в Киеве на автовыставке OldCarLand 2021, сообщают «Новости и Факты».

У автомобиля отсутствуют двери и крыша, а в салоне расположены четыре отдельных сиденья. На подголовниках вышиты надписи ZAZ, а центральный подлокотник венчают фирменная эмблема ЗАЗа и надпись Tavria.

На случай переворачивания автомобиля защиту находящихся в кабине людей призван обеспечить каркас безопасности, чья верхняя трубчатая панель послужила подиумом для установки мощных осветительных прожекторов.

На месте переднего бампера особого «Запорожца» смонтирован массивный «кенгурятник» с парой круглых фар. В задней части вместо бампера использована трубчатая накладка.



Водительское место тоже подверглось значительным изменениям. Стандартный руль уступил место спортивному аналогу с усечённым ободом и вставками в цвет кузова, а вместо штатной «приборки» появилась панель с круглыми «колодцами» тахометра и спидометра. В центральную часть торпедо интегрирован мультимедийный комплекс, который, судя по всему, был позаимствован у иномарки.



Источник: https://autotheme.info/
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