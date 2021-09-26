Первое официальное фото универсала BMW M3

Компания BMW опубликовала первую официальную фотографию спортивного универсала M3 Touring нового поколения. Предполагается, что автомобиль, который получит 510-сильный двигатель, дебютирует в 2022 году, – сообщает «Іnfocar».





На снимке закамуфлированного прототипа, сфотографированного сзади, можно увидеть большие колесные диски со множеством спиц и четыре сдвоенных патрубка выхлопной системы. Что касается передней части кузова, то ее характерной особенностью станут огромные «ноздри» радиаторной решетки, которые ранее появились на седане M3, а также на купе и кабриолете M4.





От них же новому BMW M3 Touring достанется 3,0-литровый шестицилиндровый рядный бензиновый мотор с двумя турбинами, который в стандартной версии будет развивать 480 л.с., а в варианте Competition - 510 лошадиных сил.













Агрегат будет действовать вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive с активным задним дифференциалом. По предварительным данным, спортивный универсал сможет набирать первую «сотню» за 3,9 сек., а его максимальную скорость ограничат 250 км в час. С опциональным пакетом M Driver’s Package электронный ограничитель передвинут на отметку 280 км в час.





На данный момент в BMW также ведут разработку компактного спорткупе M2 следующего поколения. Самую мощную и быструю версию купе BMW 2-Series нового поколения, которое в стандартной модификации дебютировало в начале июня 2021 года, оснастят 3,0-литровой «турбошестеркой» мощностью 430 лошадиных сил. Таким образом, BMW M2 сможет составить конкуренцию 421-сильному хэтчбеку Mercedes-AMG A45 S и 400-сильному Audi RS3 нового поколения.



