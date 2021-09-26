Nissan может выпустить внедорожник Skyline

Утверждается, что Nissan планирует дать шильдик Skyline нескольким новым моделям, в том числе внедорожнику. Японский автогигант официально эту информацию пока не подтвердил и не опроверг.





Если вы хотите примерно представить, как будет выглядеть внедорожник Nissan Skyline, то посмотрите на Infiniti QX55, который официально представили в 2020 году. QX55 – это внедорожник с элементами купе, построенный на базе QX50.





В истории Nissan уже были случаи, когда он выпускал внедорожную версию обычной модели. Так, например, в 2009 году появился Skyline Crossover, как JDM версия Infiniti EX37, предшественника QX50. Этот кроссовер сняли с конвейера в Skyline текущего, 13-го, поколения.





Skyline является важной моделью для Nissan. Модель текущего, 13-го, поколения появилась в 2013 году, а в 2019 году она пережила серьезное обновление. В скором времени должно появиться его новое поколение. Nissan ранее заявил, что никогда не откажется от Skyline.



