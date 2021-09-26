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АвтоМото
Новости
26 сентября 21, 12:09
Nissan может выпустить внедорожник Skyline
Nissan Skyline
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Nissan Skyline нового поколения может стать внедорожником и четырехдверным купе.
Утверждается, что Nissan планирует дать шильдик Skyline нескольким новым моделям, в том числе внедорожнику. Японский автогигант официально эту информацию пока не подтвердил и не опроверг.

Если вы хотите примерно представить, как будет выглядеть внедорожник Nissan Skyline, то посмотрите на Infiniti QX55, который официально представили в 2020 году. QX55 – это внедорожник с элементами купе, построенный на базе QX50.

В истории Nissan уже были случаи, когда он выпускал внедорожную версию обычной модели. Так, например, в 2009 году появился Skyline Crossover, как JDM версия Infiniti EX37, предшественника QX50. Этот кроссовер сняли с конвейера в Skyline текущего, 13-го, поколения.

Skyline является важной моделью для Nissan. Модель текущего, 13-го, поколения появилась в 2013 году, а в 2019 году она пережила серьезное обновление. В скором времени должно появиться его новое поколение. Nissan ранее заявил, что никогда не откажется от Skyline.

Источник: https://auto.today.ua/
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