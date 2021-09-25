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25 сентября 21, 09:25
Арест счетов и огромные штрафы: что ждать евробляхерам
евробляхи
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10 ноября 2021 года в Украине закончится льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации, а уже 15 ноября по всей стране начнется масштабная полицейская спецоперация "Рапира".
Что ждет владельцев евроблях, которые не успеют их растаможить до 10 ноября и нарушат таможенное законодательство.

"Рапира" – это специальная совместная операция полиции, таможни и исполнительной службы. Ее цель – обнаружить и привлечь к ответственности владельцев евроблях, которые не растаможились.

С 11 ноября если полицейский остановит водителя на нерастаможенной евробляхе, которая находится в Украине с нарушением сроков ввоза, то на него вначале составят протокол о штрафе в размере 8 500 гривен.

Потом полицейские передадут данные на таможню, которая выпишет этому автомобилисту штраф в размере 170 000 гривен и отправит его по почте. После этого автомобилист должен прибыть на таможню, чтобы дать объяснение, почему нарушены сроки ввоза машины. А дальше – суд.

Если суд примет решение о штрафе, то его придется платить. Исполнительная служба найдет, из чего взыскать средства. Будут, например, брать из зарплаты до полного погашения долга.

Сейчас десятки тысяч владельцев автомобилей на иностранной регистрации не могут воспользоваться льготной растаможкой по нескольким причинам. Например, из-за того, что заезжали из РФ.

Источник: https://auto.today.ua/
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