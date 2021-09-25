Volvo и Skoda откажутся от натуральной кожи в салонах своих

Подобное решение приняла и Skoda, и даже показала такой экологичный интерьер.





Компания Volvo решила полностью отказаться от использования натуральной кожи, но пока только в интерьерах электромобилей. Skoda же пока лишь исследует различные эко-материалы и обещает, что они “появятся в серийных автомобилях в ближайшем будущем”, не уточняя идет ли речь об электрокарах, или обо всех моделях.





Сегодня на животноводство приходится 14 процентов выбросов парниковых газов, а расширение пастбищ составляет угрозу для лесов и приводит к потере биоразнообразия. По плану компании Volvo к 2025 году четверть материалов внутренней отделки будет из переработанного и биологического сырья. С 2030 года Volvo будет выпускать только электромобили, а к 2040 году шведский бренд рассчитывает перейти на замкнутый цикл производства.





Альтернативой коже в Volvo видят комбинированные материалы на основе шерсти и органического сырья. Один из них называется Nordico, и разработан самой Volvo. Это смесь из синтетического текстиля, изготовленная из переработанных пластиковых бутылок, биоматериалов из экологически чистых лесов Швеции и Финляндии, а также пробкового дерева – отходов виноделия.





Skoda, совместно с Техническим университетом в Либерце, разработала экологически чистый материал из мякоти сахарной свеклы. Новый материал пока не имеет собственного названия, но Skoda уже подала заявку на его патент. Чешская марка обещает, что уже через несколько лет этот материал начнут применять для отделки интерьеров, а пока представила демо-кар Octavia с таким салоном.





Кроме материалов на основе свеклы, салон Octavia снаряжен еще одним необычным материалом – текстилем из волокон мискантуса, тростника, который растет в субтропических и тропических регионах Африки и южной Азии.





Пока эти новые материалы ждут появления в серийных моделях Skoda, чешская марка уже использует другие эко-дружественные материалы в своем электрическом кроссовере Enyaq iV: синтетическую ткань, которая на 70% состоит из переработанных пластиковых бутылок и кожу растительного дубления.



