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24 сентября 21, 11:18
Компания Volvo обновила логотип
Volvo
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Новый логотип появится во всех подразделениях с 2023 года. Каждое из подразделений будет использовать определенные цвета, чтобы отличаться друг от друга.
Шведская компания Volvo показала обновленный логотип. Первые серийные автомобили Volvo с обновленным логотипом появятся в 2023 году. Об этом сообщает шведский журнал Teknikens Värld.

Теперь значок полностью плоский - на ободе, фирменной стрелке и буквах больше нет 3D объема.

"Изменение будет постепенным. Мы начинаем с развертывания обновленного фирменного стиля на нашем основном сайте, в основных социальных сетях и в новом мобильном приложении Volvo Cars", - отметили в Volvo.



Обновленный логотип
 
В Teknikens Värld добавили что новый значок появится во всех подразделениях: легковых, грузовых, автобусных и даже морских. Каждое из них будет использовать определенные цвета, чтобы отличаться друг от друга.



Источник: https://korrespondent.net/
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