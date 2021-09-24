Компания Volvo обновила логотип

Шведская компания Volvo показала обновленный логотип. Первые серийные автомобили Volvo с обновленным логотипом появятся в 2023 году. Об этом сообщает шведский журнал Teknikens Värld.





Теперь значок полностью плоский - на ободе, фирменной стрелке и буквах больше нет 3D объема.





"Изменение будет постепенным. Мы начинаем с развертывания обновленного фирменного стиля на нашем основном сайте, в основных социальных сетях и в новом мобильном приложении Volvo Cars", - отметили в Volvo.













Обновленный логотип

В Teknikens Värld добавили что новый значок появится во всех подразделениях: легковых, грузовых, автобусных и даже морских. Каждое из них будет использовать определенные цвета, чтобы отличаться друг от друга.











