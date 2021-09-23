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23 сентября 21, 12:22
В Украине появился самый быстрый электрокар в мире
Tesla Model S Plaid
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В Киеве заметили первую Tesla Model S Plaid 2022.
На данный момент это самый быстрый электрокар в линейке американского бренда.

Новая Tesla Model S Plaid оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 1034 л. с. – это больше, чем у Bugatti Veyron. Динамика также лучше, чем у Бугатти – всего 1,99 с до сотни и рекордные 9,08 с на ¼ мили. Пока еще не начались продажи Rimac Nevera и Tesla Roadster, так что это самый быстрый серийный электромобиль в мире.

Максимальная скорость Tesla Model S Plaid – 322 км/ч. В добавок, это самый быстрый серийный электрокар на Нюрбургринге: круг он прошел за 7 мин 30,9 с – на 11 секунд быстрее Porsche Taycan Turbo S.

Запас хода Tesla Model S Plaid – 627 км. Главная фишка в салоне – новый руль-штурвал. Новым такой электромобиль стоит 130 тыс. долларов.









Источник: https://topgir.com.ua/
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