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23 сентября 21, 12:18
Mazda показала обновленную Mazda2
Mazda2
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Mazda обновила автомобиль Mazda2, который будет продаваться как модель 2022 года выпуска. Он получил, в том числе, и новый вариант G15 Pure SP.
G15 Pure SP создан на базе Mazda2 G15 Pure. У такого автомобиля черная решетка радиатора, хромированные выхлопные трубы, черные 16-дюймовые колесные диски, интерьер выполнен в черном цвете с красными вставками.

В целом же обновленная Mazda2, как в версии седан, так и в версии хэтчбек, получила небольшие изменения в дизайне, новый цвет кузова (Platinum Quartz Metallic). Цвет Polymetal Grey, ранее предлагавший только для хэтчбеков, теперь есть и у седанов.

Теперь в стандартной комплектации есть система напоминания про ремни безопасности для задних пассажиров. Также в базовой комплектации есть светодиодные фары, круиз-контроль, 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, мониторинг слепых зон, задние датчики парковки, камера заднего вида и др.

В линейке двигателей никаких изменений не произошло. Моторы даже не модернизировали.

Продажи обновленной Mazda2 начнутся в ближайшее время. Сколько будет стоить эта новинка – пока не сообщается.



Источник: https://auto.today.ua/
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