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АвтоМото
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22 сентября 21, 14:22
Пикап Mazda BT-50 получил новый мотор
Mazda BT-50
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Для австралийского рынка компания Mazda подготовила новую версию пикапа BT-50. Автомобиль получил 1,9-литровый турбодизель, а также расширенный ассортимент опций.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. В создании новинки принимала участие еще одна японская компания – Isuzu – известная своими надежными и эффективными дизельными двигателями. Результатом кооперации двух фирм стало появление модификации пикапа Mazda BT-50 с 1,9-литровым 4-цилиндровым мотором, который развивает мощность 150 л.с., а его крутящий момент достигает 350 Нм.

В паре с новым мотором работает 6-ступенчатаая автоматическая трансмиссия. Модель способна буксировать за собой грузы массой до 3 тонн. Помимо двигателя новинка получила светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, 7-дюймовый экран инфо-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также целы список других опций.

Также покупателям предложат новую комплектацию SP. Она получит черные корпусы зеркал и декоративные элементы, 18-дюймовые колесные диски, кожаную отделку салона Driftwood со вставками из искусственной замши. Версия SP будет доступна исключительно с 3-литровым турбированным мотором.

Источник: https://news.obozrevatel.com/
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