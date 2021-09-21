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АвтоМото
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21 сентября 21, 13:13
ЗАЗ может приостановить выпуск Renault Arkana
Renault Arkana
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Запорожский автомобилестроительный завод может приостановить выпуск купе-кроссовера Renault Arkana.
Это произойдет, если Renault, испытывающий сейчас дефицит электронных компонентов, приостановит поставки в Запорожье машинокомплектов для Arkana.

В РФ московский завод Renault приостановил отгрузку местным дилерам кроссоверов Arkana из-за дефицита электронных компонентов, например, датчиков тормозных систем. Также приостановлены поставки дилерам еще двух кроссоверов – Duster и Kaptur.

В СМИ сообщается, что сроки поступления кросоверов в автосалоны отложены на два месяца.

Renault объясняет нехватку комплектующих пандемией коронавируса и локдауном в Юго-Восточной Азии. Именно оттуда поставляют большую часть электронных компонентов.

Источник: https://auto.today.ua/
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