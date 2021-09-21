ЗАЗ может приостановить выпуск Renault Arkana

Это произойдет, если Renault, испытывающий сейчас дефицит электронных компонентов, приостановит поставки в Запорожье машинокомплектов для Arkana.





В РФ московский завод Renault приостановил отгрузку местным дилерам кроссоверов Arkana из-за дефицита электронных компонентов, например, датчиков тормозных систем. Также приостановлены поставки дилерам еще двух кроссоверов – Duster и Kaptur.





В СМИ сообщается, что сроки поступления кросоверов в автосалоны отложены на два месяца.





Renault объясняет нехватку комплектующих пандемией коронавируса и локдауном в Юго-Восточной Азии. Именно оттуда поставляют большую часть электронных компонентов.



