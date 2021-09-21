Глава Toyota раскритиковал электромобили

Акио Тойода, президент компании Toyota, в очередной раз выступил с критикой электромобилей. Топ-менеджер считает, что прохождение глобальных тенденций может грозить катастрофой для японской экономики.





По мнению Тойоды, сейчас есть два пути: осуществлять целевое производство электромобилей для зарубежных автосалонов или завершить производство в принципе. Ранее президент Toyota заявил, что массовая электрификация автопарка страны грозит энергетическим коллапсом. Глава японского концерна заявил, что с конвейера не сойдет более 8 миллионов автомобилей. Это означает потерю многих из 5,5 миллионов авто.





Акио Тойода заявил, что если говорят, что двигатель является «врагом» автомобильной промышленности, то компания вообще не сможет производить автомобили. Президент Toyota настаивает на том, что путь электрификации должен иметь определенные альтернативы в зависимости от конкретных регионов. По его словам, производители должны стремиться выпускать автомобили с меньшим уровнем выбросов, а также сокращать углеродный след производства.



