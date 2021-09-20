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20 сентября 21, 13:34
Новый Duster станет гибридом, но останется бюджетным
Dacia Duster
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Dacia Duster нового поколения, который появится в 2024 году, получит гибридную силовую установку, но останется бюджетным.
Такое заявление сделал Жюльен Ферри, программный директор модельного ряда Duster.

По его словам, новый Duster будет иметь очень хорошее соотношение цены и качества. Он будет предназначаться покупателям, которым нужен простой автомобиль, способный ездить по бездорожью.

Duster нового поколения построят на платформе CMF-BEV. Она тесно связана с платформой CMF-B. Это позволит выпускать автомобили Dacia и Renault на одном и том же заводе и даже на одном конвейере.

На этой же платформе создадут электромобиль Renault 5, концепт которого представили совсем недавно. У него 16-дюймовые колесные диски и внедорожные шины. То есть на платформе CMF-BEV можно делать автомобили с большими колесами и внедорожными шинами, что важно для Дастера.

Источник: https://auto.today.ua/
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